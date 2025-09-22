В районе аэропорта Копенгагена было замечено 2-3 больших дрона.

В столице Дании Копенгагене из-за дронов временно остановил работу аэропорт. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявили в местной полиции, аэропорт Копенгагена закрыт для взлетов и посадок. В том районе было замечено 2-3 больших дрона. Срок закрытия аэропорта пока неизвестен.

Все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены в 20:26 по местному времени. Отмечается, что по меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Между тем издание Aftonbladet пишет, что воздушную тревогу объявили в Норвегии. Поступило сообщение о беспилотниках над военной крепостью Акерсхус в Осло.

По словам начальника оперативного управления Ойвинда Хаммерсволда, беспилотники обнаружили военные. По данным NRK, были задержаны два человека из Сингапура.

Инциденты в Европе: другие новости

10 сентября во время очередной атаки по Украине многочисленные российские дроны залетели в Польшу. Там их пришлось сбивать авиации НАТО.

Это событие стало довольно громким прецедентом. Польша активизировала 4 статью НАТО. Больше тревоги появилось после провокации российских самолетов, которые залетели в воздушное пространство Эстонии на 12 минут.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорит, что события в Польше и Эстонии напоминают начало российской агрессии в Украине.

