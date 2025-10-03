Из-за перебоев в работе пострадали около 3000 пассажиров

Аэропорт Мюнхена в Германии, второй по величине транспортный узел страны, в ночь на пятницу приостанавливал полеты после обнаружения нескольких неизвестных дронов.

Как пишет Spiegel, семнадцать вылетов были отменены, а 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Несколько человек сообщили о том, что видели дрон возле аэропорта, сообщила федеральная полиция. Позже их также видели над территорией аэропорта. Был ли это один дрон или несколько, первоначально не было ясно.

Взлетно-посадочные полосы были закрыты в тот же вечер с 22:18. Сотрудники федеральной полиции и полиции штата вели мониторинг территории и искали летающие объекты и подозрительных лиц, но безуспешно. Также был задействован полицейский вертолет.

Согласно заявлению, полёты в Мюнхене были первоначально ограничены, а затем полностью приостановлены после обнаружения дронов. По данным оператора аэропорта, из-за перебоев в работе пострадали около 3000 пассажиров. Для них были установлены раскладушки, предоставлены одеяла, напитки и закуски.

По данным Reuters, который ссылается на службу Flightradar24, аэропорт возобновил работу рано утром, однако официального подтверждения этому не поступало.

Дроны над европейскими аэропортами

Напомним, в Дании в конце сентября из-за угрозы беспилотников несколько раз закрывали аэропорты.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал Европейский Союз за неспособность защитить свои аэропорты и подчеркнул, что неизвестные дроны, которые нарушают воздушное движение, должны сбиваться.

