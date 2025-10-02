Германия фиксирует полеты дронов над стратегическими объектами, но из-за отсутствия системы ПВО пока не может их сбивать.

Германия признала, что пока не может сбивать дроны над своей территорией, пишет Bild.

В Германии в последние дни зафиксировали многочисленные полеты дронов над стратегическими объектами, включая верфи в Киле, нефтеперерабатывающий завод в Хайде, военные объекты в Ростоке и предприятия Airbus. В некоторых случаях речь шла о групповых полетах беспилотников, а следы части устройств ведут к судну под иностранным флагом в Балтийском море, которое двигалось в сторону России.

В то же время немецкие военные пока не могут сбивать дроны из-за отсутствия полноценной системы противодронной обороны и риска для гражданских в случае падения обломков. Систему ПВО, расформированную еще в 2010 году, приходится фактически создавать заново.

Видео дня

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт назвал ситуацию "тревожным сигналом". Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер добавил: "Полеты беспилотников в разных странах ЕС направлены на создание неопределенности и дестабилизацию. Они являются инструментом гибридной войны".

На угрозу реагируют и союзники: США направляют в Норвегию патрульные самолеты P-8 Poseidon, чтобы усилить контроль НАТО над воздушным пространством Балтики.

Гибридная агрессия России против Европы

Ранее в CNN назвали три опасности гибридной войны Путина против Европы. По словам обозревателя издания, Москва начала эскалировать гибридную агрессию против Европы только после очень дружественного визита Путина в Китай.

Зато The New York Times рассказало, что будет, если Россия нападет на НАТО после Украины. Отмечается, что на протяжении многих лет Москва прощупывала оборону НАТО с помощью саботажа, кибератак и дезинформации, однако теперь Россия осуществляет наглые методы.

