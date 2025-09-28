СМИ рассказали, как НАТО усилится на фоне постоянной угрозы российских дронов

В Германии планируют дать разрешение военным сбивать дроны, угрожающие безопасности или находящиеся в запрещенной для полетов зоне.

Европейские страны НАТО усиливают противовоздушную оборону и декларируют готовность бороться с воздушными угрозами из-за волны "гибридных атак" по всей Европе, когда все больше дронов замечают над военными базами и аэропортами. А европейские чиновники находятся в состоянии повышенной готовности на фоне этих инцидентов. Об этом говорится в статье The Sun.

В НАТО планируют, как дать отпор дронам, которые в последнее время угрожают военным базам и аэропортам по всей Европе. Усиленные меры включают "размещение нескольких разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных платформ и по меньшей мере одного фрегата ПВО" в регионе к западу от России, заявил представитель альянса Мартин О'Доннелл. В частности, в Дании установили сканирующий радар в аэропорту Копенгагена. А фрегат ВМС Германии FGS Hamburg F220, предназначенный для нужд ПВО, пришвартовался в Копенгагене для усиления наблюдения в Балтийском море.

В Дании на этой неделе запретят все гражданские полеты дронов для обеспечения безопасности саммита ЕС в Копенгагене. А министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что поскольку угроза от дронов является "высокой", то страна будет принимать меры для самозащиты.

Видео дня

"Существует угроза, которую можно классифицировать как высокую, когда речь идет о дронах. Это абстрактная угроза, но очень конкретная в отдельных случаях", - сказал Добриндт журналистам.

Среди мер, которые по его словам рассматривает Германия, есть возможность пересмотра закона об авиационной безопасности. Это позволит вооруженным силам страны участвовать в возможном сбивании дронов.

"Речь идет о подготовке, чтобы, например, критически важная инфраструктура или большие скопления людей могли быть защищены", - добавил министр.

Издание напомнило, что Европа готовится к строительству массивного слоя обороны под названием "стена из дронов", чтобы сдерживать вторжение России в воздушное пространство НАТО.

"После неоднократных - и ничем не спровоцированных - воздушных вторжений Москвы, угрожающих безопасности Европы, континент сейчас находится в состоянии военной готовности для борьбы с агрессией Владимира Путина", - говорится в статье.

В рамках создания "стены дронов" европейские страны, особенно с восточного фланга НАТО, разрабатывают многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая поможет выявлять дроны на ранней стадии и уничтожать их. По данным издания, в пятницу прошла онлайн-встреча представителей этих стран, которые обсудили детали проекта. Авторы перечисляют участников - балтийские страны, Польша, Румыния и Болгария, а также Украина, которая хоть и не будет защищена "стеной" от российских дронов, но пока имеет наибольший опыт в их уничтожении.

Цель этого проекта, пишут журналисты, заключается в создании многоуровневой системы ПВО, которая сможет выявлять, отслеживать и уничтожать дроны-злоумышленники - без необходимости поднимать истребители и использовать ракеты стоимостью миллионы долларов, как было в Польше во время сбивания российских дронов.

Дроны в Европе - последние новости

Напомним, что инциденты с обнаружением дронов над важными военными и инфраструктурными объектами продолжаются уже некоторое время.

По словам президента Владимира Зеленского, разведданные свидетельствуют, что Россия использовала танкеры так называемого "теневого флота" для запуска дронов в сторону европейских стран. Он призвал закрыть Балтийское море для этих танкеров.

На этом фоне в Балтийском море расширили миссию НАТО. Контроль планируют усилить с помощью платформ для развития и военных кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: