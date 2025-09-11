Координацию мер будет осуществлять верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу для укрепления сдерживания на восточном фланге альянса. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источника издания, чтобы обсудить личные вопросы, будет также принят политический ответ. Первый ответ был представлен в среду, когда генеральный секретарь Марк Рютте и другие лидеры стран-союзников осудили "безрассудное поведение" России.

Военный ответ будет координировать Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, отвечающий за планирование и проведение всех военных операций альянса.

Источник утверждает, что командование НАТО в настоящее время оценивает ситуацию и определяет, какие поставки, если таковые потребуются. Гринкевич заявил:

"В перспективе нам предстоит сделать ещё многое. В настоящее время страны-члены альянса занимаются усовершенствованием вооружения, что позволяет снизить затраты на ведение боевых действий. Мы будем продолжать это делать вместе со всеми странами альянса".

Он отметил, что альянс "извлечёт уроки, мы узнаем, что нам необходимо для улучшения нашей позиции и противостояния этим ограниченным вторжениям".

Атака на Польшу - помощь союзников

Уже известно, что Франция и Великобритания отправляют истребители в Польшу. Планируется переброска самолетов Rafale и Eurofighter для усиления воздушной обороны.

Нидерланды ускоряют передачу двух батарей Patriot, развертывают системы ПВО короткого радиуса действия и комплексы противодействия дронам, а также отправляют 300 солдат. Чехия делегирует в Польшу три вертолета Mi-17 вместе с экипажами и около 100 военными.

