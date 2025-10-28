Saab называет Gripen "экономным истребителем", и цифры действительно это подтверждают - но не все с ними соглашаются.

Шведский истребитель JAS 39 Gripen остается одним из самых доступных в своем классе - по крайней мере по данным компании-производителя Saab. Согласно аналитическому отчету Fighter Aircraft Through Life Costs от Aviation Week (2023), стоимость одного летного часа Gripen C/D составляет около 20,6 тыс. долларов, тогда как для более новой версии Gripen E/F - 22,1 тыс. долларов, пишет Defence Express.

Для сравнения, другие современные истребители обходятся значительно дороже:

F-15EX - 34,3 тыс. долл,

F-16V - 25,6 тыс. долл,

F/A-18E/F - 25,7 тыс. долл,

Rafale - 31,2 тыс. долл,

Eurofighter Typhoon - 28,9 тыс. долл,

F-35A - рекордные 46,2 тыс. долл. за час полета.

Как считали расходы

В исследовании учитывалась эксплуатация 100 самолетов в течение 37 лет с 200 часами полета в год. Итоговая цифра включала расходы на топливо, персонал, техобслуживание, логистику и запасные части.

По оценкам Saab, общие расходы на содержание 100 Gripen E/F за 37 лет составляют 21,2 млрд долларов, что на 2,7 млрд меньше, чем для более старых Gripen C/D.

Но есть нюанс

Аналитики отмечают, что данные Saab могут быть "оптимистичными", ведь базируются на расчетах для шведских ВВС - единственного заказчика новых Gripen E/F, которых пока взят на вооружение только один.

В то же время министерство обороны Чехии в собственном отчете 2023 года подало другие цифры: стоимость одного часа полета Gripen E/F - около 36 тыс. долларов, а F-35A - 48 тыс. долларов. Разница объясняется тем, что чешские расчеты включают полный жизненный цикл, вооружение и инфраструктуру.

Украина покупает Gripen

Напомним, Украина и Швеция подписали предварительное соглашение о поставках Киеву 100-150 истребителей Gripen новой модификации. Это именно предварительная договоренность, полноценного контракта с четкими объемами, сроками и сметой еще нет.

Впоследствии гендиректор шведской оборонной компании Saab Микаэль Юханссон сказал журналистам, что компания готова открыть завод по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине. По его словам, во время войны это непросто, но было бы замечательно создать в Украине мощности хотя бы для окончательной сборки и испытаний.

Президент Зеленский надеется, что первые самолеты могут быть поставлены уже в следующем году. В то же время эксперты отмечают, что речь в таком случае может идти о передаче старых самолетов.

