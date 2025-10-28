Представители ТЦК остановили для проверки документов автомобиль, а полицейский решил вмешаться.

В Одессе задержали пьяного правоохранителя, который оружием угрожал военнослужащим ТЦК и СП и разбил прикладом стекло в их служебном автомобиле.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, сейчас выясняются обстоятельства инцидента, произошедшего 27 октября в Одессе между правоохранителем и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По предварительной информации, вчера в 21:35 сотрудники ТЦК и СП для проверки документов остановили на улице автомобиль. В этот момент к ним подъехало другое авто, из которого вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом стекло на служебном автомобиле, после чего уехал с места происшествия.

"Злоумышленника вскоре остановили другие правоохранители. Нарушитель оказался сотрудником одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъято, на правонарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Открыто производство по факту угрозы работникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

Местные Telegram-каналы пишут, что инцидент произошел на улице Большой Арнаутской, задержанный - сотрудник патрульной полиции из спецподразделения "Хищник", который находился за рулем автомобиля Nissan Leaf.

"Он вышел из машины с карабином, направил оружие на полицейских и представителей ТЦК. Разбил окно служебного автомобиля. После применения слезоточивого газа полицейский убежал, но был задержан на Люстдорфской дороге", - говорится в сообщении.

Другие конфликты с представителями ТЦК в Одессе

В прошлом году в Одессе водитель протащил сотрудника военкомата на дверях машины, пытаясь убежать от него. Инцидент произошел в Приморском районе города, где военнослужащий осуществлял оповещение гражданского населения.

Водитель отказался показать военно-учетные документы, начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на дверях транспортного средства на значительное расстояние. В результате, мужчина, который служит в ТЦК после ранения на фронте, получил сотрясение мозга.

