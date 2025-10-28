Мнений о том, что же означает высокий интеллект, множество, но мнение Стива Джобса особенно ценно.

Исследования показывают, что самые умные люди часто любят проводить время в одиночестве. Чем выше интеллект, тем сильнее уверенность в умении замечать закономерности и предсказывать результаты — хотя на деле это не всегда так. Джефф Безос считает, что главный показатель высокого интеллекта — готовность менять свое мнение.

Стив Джобс видел это иначе: "Интеллект — это не только память. Это умение смотреть сверху. Представьте, что вы в городе: кто-то блуждает с картой, пытаясь найти путь,а вы стоите на 80-м этаже и видите всё сразу. Вы соединяете точки, которые другим не видны". Для Джобса интеллект — это способность связывать идеи и находить связи, которые другие не замечают, пишет Inc.

Кристаллизованный и текучий интеллект

Психологи выделяют два типа интеллекта:

Кристаллизованный — накопленные знания, факты, "книжный ум".

— накопленные знания, факты, "книжный ум". Текучий — способность усваивать новую информацию, решать задачи и находить решения — "жизненный ум".

Образованных людей много, но не все обладают гибким мышлением. Чтобы развивать текучий интеллект, нужно постоянно изучать новое, а не застревать в знакомом.

Когда вы осваиваете что-то новое, мозг образует больше нейронных связей — увеличивается толщина и активность коры. Но со временем, когда вы перестаете учиться, активность возвращается к норме. Поэтому единственный способ поддерживать интеллект — непрерывно бросать себе вызовы.

Учитесь, чтобы соединять

Джобс говорил: "Чтобы находить нестандартные решения, нужно иметь не тот же набор опыта, что и все остальные. Только разнообразие опыта позволяет соединять идеи по-новому".

Чем шире ваш опыт, тем проще использовать ассоциативное мышление — находить связь между, казалось бы, несвязанными вещами.

Так, Джобс использовал курс каллиграфии как вдохновение для шрифтов Apple, Кевин Планк создал Under Armour, опираясь на опыт игрока в американский футбол, а Сара Блейкли построила Spanx, просто решив научиться всему с нуля — от патентов до продаж.

Интеллект — это не знание, а способность соединять.

Другие полезные заключения миллиардеров

