Наступает время, когда можно обрести внутреннее равновесие и ясно увидеть, что действительно делает нас счастливыми.

Четыре знака Зодиака станут настоящими любимцами Вселенной. С 1 по 30 ноября 2025 года их жизнь наполнят успех, гармония и новые возможности, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рак

Гороскоп на ноябрь 2025 года обещает Ракам рост, уверенность и финансовое благополучие. Юпитер освещает ваш первый дом, усиливая внутреннюю гармонию и стабильность. Всё, за что вы беретесь, получает поддержку судьбы. Важно не упустить шансы - сейчас можно добиться успеха в работе и личных делах.

Первые дни месяца Венера проходит по вашему четвёртому дому - дому семьи и уюта, принося тепло и гармонию в отношения. После перехода в Скорпиона она активирует ваш пятый дом - любовь, вдохновение и творчество. В конце месяца Венера в Стрельце помогает укрепить здоровье и улучшить рабочие условия.

Полнолуние 5 ноября активирует восьмой дом - финансы и совместные ресурсы, а новолуние 19 ноября даст толчок новым доходам и перспективным проектам.

Скорпион

Гороскоп на месяц сулит Скорпионам особую удачу. Юпитер в Раке включает ваш девятый дом - сферу обучения, путешествий и расширения горизонтов. Это время, когда жизнь открывает перед вами новые пути и возможности.

Венера, проходя через ваш знак, усиливает привлекательность и уверенность. Вы излучаете магнетизм и легко располагаете людей. Конец месяца, когда Венера войдёт в Стрельца, принесёт внимание к деньгам и личным доходам.

Полнолуние 5 ноября затронет седьмой дом - отношения и партнёрство, помогая укрепить связь с важным человеком или встретить новую любовь. Новолуние 19 ноября станет символом обновления и начала нового этапа.

Близнецы

Близнецы ощутят, как финансовая сфера набирает обороты. Юпитер в Раке активирует ваш второй дом - доходы, ресурсы и уверенность. Это время, когда усилия начинают приносить реальную отдачу.

Венера сначала идёт по пятому дому - любви и вдохновения, затем с 6 ноября переходит в Скорпиона и активирует шестой дом - работу и здоровье. Возможны новые карьерные возможности и повышение дохода. Когда Венера перейдёт в Стрельца, она укрепит партнёрские отношения и поможет наладить общение.

Полнолуние 5 ноября в Тельце помогает избавиться от старых сомнений и страхов, а новолуние 19 ноября в Скорпионе принесёт новые идеи и планы в профессиональной сфере.

Весы

Для Весов ноябрь откроет путь к успеху и признанию. Юпитер проходит через ваш десятый дом - карьеру и достижения. Всё, что связано с работой и общественным положением, развивается стремительно. Возможны повышение, новая должность или выгодное сотрудничество.

Пока Венера идёт по вашему первому дому, вы притягательны и уверены. После перехода в Скорпиона она активирует второй дом - финансы и ресурсы, укрепляя материальную базу. В конце месяца Венера в Стрельце делает вас лёгкими в общении и открывает новые связи.

Полнолуние в Тельце 5 ноября затронет восьмой дом - общие финансы, а новолуние в Скорпионе активирует второй дом дохода. Денежные потоки снова начинают двигаться в вашу пользу.

Напомним, ранее астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака начинается "белая полоса".

