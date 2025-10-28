"Амур" относится к серии малых ракетных кораблей типа "Каракурт", строящихся в РФ с 2015 года.

Малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт", который в прошлом году вошел в состав Черноморского флота РФ, переброшен в Балтийское море.

Этот корабль может нести одновременно 8 крылатых ракет типа "Калибр". По данным российских ресурсов, корабль перемещен внутренними водными путями страны - из Каспийского моря в Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга, пишет "Милитарный".

Отмечается, что ранее "Амур" базировался в портах временно оккупированного Крыма и Новороссийска (РФ), выполняя задачи в составе Черноморского флота РФ. Позже его перевели в Каспийское море из-за угрозы со стороны украинских надводных дронов и ракет.

"Амур" относится к серии малых ракетных кораблей типа "Каракурт", строящихся для ВМФ России с 2015 года. Как отмечают в "Милитароме", корабль был заложен в 2017 году на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи, а спущен на воду в конце 2022 года.

В вооружение "Амура" входят крылатые ракеты "Калибр", артиллерийская установка АК-176МА, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М" или "Тор-М2КМ".

Напомним, в прошлом году во время празднования дня российского флота в Каспийске были замечены два малых ракетных катера "Амур" и "Туча" проекта "Каракурт" из состава Черноморского флота РФ. Враг перебросил их в Каспийское море в начале мая.

Представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук тогда объяснил, что эти корабли могут иметь до 8 ракет на борту. Именно этого проекта были корабли "Циклон" и "Аскольд", ранее пораженные ВСУ в Крыму. На тот момент "Амур" и "Туча", по данным представителя, не прошли соответствующих испытаний и не сделали ни одного выстрела.

