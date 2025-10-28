Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко провел встречу с Федеральным министром экономики и энергетики Германии Катариной Райх на одной из тепловых электростанций компании, говорится в его сообщении в LinkedIn.

"Мне было приятно показать Федеральному министру экономики и энергетики Германии Катарине Райх нашу работу по защите и восстановлению энергосистемы страны на одной из тепловых электростанций ДТЭК. Электроэнергия, произведенная такими станциями, играет решающую роль в противодействии попыткам России погрузить Украину в темноту этой зимой", - отметил Тимченко.

Он отметил, что октябрь стал одним из самых тяжелых месяцев для энергетической системы Украины: несмотря на то что отопительный сезон еще не начался, российские удары системно направлены на генерацию, сети, а также объекты добычи и хранения газа.

Видео дня

"Несмотря на то, что отопительный сезон в Украине еще не начался, российские атаки в октябре были особенно мощными. Удары системно нацеливались на объекты генерации, сетевую инфраструктуру, а также на объекты добычи и хранения газа. Вместе с правительством и энергетическим сектором ДТЭК работает круглосуточно, чтобы обеспечить поставки электроэнергии", - сказал CEO ДТЭК.

Тимченко поблагодарил министра Райх и немецкие энергетические компании за поддержку Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры. Руководитель ДТЭК также выразил уверенность, что совместными усилиями Украина и ее союзники преодолеют энергетический террор агрессора.

"Объединившись с нашими европейскими и американскими союзниками, мы преодолеем энергетический террор России и переживем сложные месяцы, которые впереди", - подытожил Тимченко.