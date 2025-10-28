В России вводят круглогодичный призыв: военкоматы будут работать без перерыва

Госдума приняла закон, который позволяет проводить медосмотры и отбор призывников с 1 января до 31 декабря.

В России больше не будет перерывов между призывными кампаниями - отныне процесс отбора и медицинских осмотров будущих солдат будет продолжаться в течение всего года. Соответствующий закон приняла Госдума РФ, сообщают российские СМИ.

Согласно документу, военкоматы получают право проводить медицинские осмотры, психологическое тестирование и заседания призывных комиссий без перерыва - с 1 января по 31 декабря.

В то же время отправка призывников к местам службы останется дважды в год - весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря).

Изменения могут свидетельствовать о подготовке к более масштабной мобилизации, ведь непрерывная работа военкоматов упрощает контроль за учетом граждан и позволяет оперативно пополнять армию.

Как сообщал УНИАН, в России мобилизация не останавливается, просто она переведена на контрактную форму. Кроме того, Путин пытается больше привлекать в свою армию заключенных, жителей временно оккупированных территорий, солдат из Северной Кореи, иностранных наемников.

Недавно правительство России согласовало законопроект, который позволяет привлекать лиц из мобилизационного резерва для задач за пределами территории страны во время вооруженных конфликтов.

