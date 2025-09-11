Глава МИД Польши заявил, что уважает попытки Трампа завершить войну в Украине дипломатическим путем, но Путин слишком долго злоупотреблял его добротой.

Президент США Дональд Трамп должен наконец понять бесперспективность попыток "по-доброму договориться" с российским диктатором Владимиром Путиным, сказал в интервью PBS News Hour министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, что сначала Россия запускала все больше беспилотников по Украине, а теперь уже очередь дошла до одной из стран НАТО.

"Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников - сначала против Украины, а теперь и против НАТО", - сказал Сикорский.

Видео дня

Глава МИД Польши выразил надежду, что можно будет увидеть серьезные скоординированные действия для того, чтобы президент Путин осознал, что его "экзотический проект возрождения Российской империи не имеет шансов".

Сикорский добавил, что Польша уважает попытки остановить российско-украинскую войну дипломатическим путем и хотела бы скорейшего мира для Украины.

"Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа", - отметил польский министр.

Он добавил, что после российской дроновой атаки, Польше следует позаботиться о многоуровневой системе ПВО на основе опыта Украины, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать российским беспилотникам в случае новых случаев.

Реакция Польши на дроновую атаку РФ

Ранее УНИАН сообщал, что на фоне совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" Польша решила развернуть около 40 тысяч собственных военных вблизи восточной границы. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик рассказал, что польская армия провела учения с участием 30 тысяч военных и солдат НАТО, чтобы адекватно реагировать на возможные угрозы. Томчик выразил опасения, что учения могут быть предвестником российской агрессии против стран НАТО и ЕС.

Также мы писали, что польское агентство аэронавигационных услуг приняло решение на следующие три месяца ограничить полеты в восточной части страны - вдоль границ с Беларусью и Украиной. Указывается, что ограничения ввели "из соображений национальной безопасности" на период с 10 сентября 22:00 до 9 декабря 23:59. В указанной части страны разрешены полеты только военным самолетам. Кроме того, круглосуточно запрещены полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов. Примечательно, что Латвия с 11 сентября на неделю также закрывает небо над границей с Россией и Беларусью.

Вас также могут заинтересовать новости: