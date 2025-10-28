Недофлагман авиации РФ: еще один 'импортозамещенный' МС-21 совершил первый полет (фото)

Узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 называют "флагманом" российской гражданской авиации, но на самом деле к нему целая куча вопросов.

Второй импортозамещенный самолет МС-21 впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Самолет находился в воздухе около часа, достигнув скорости до 500 км/ч и высоты до 3500 м. Как сообщается, все российские компоненты отработали штатно.

Инженеры протестировали работу новых систем. Среди прочего проверили двигатели ПД-14 производства российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Известно, что в рамках "импортозамещения" на самолете заменили узлы управления в кабине, приводы системы управления, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, систему торможения колес, топливную систему, маршевые и вспомогательные силовые установки и многое другое.

Параллельно с сертификацией ведется сборка серийных бортов на Иркутском авиационном заводе. Поставки самолета авиакомпаниям планируют начать после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны "Росавиации" (Федеральное агентство воздушного транспорта).

Российский самолет МС-21 - что с ним не так

В 2009-м серийное производство самолета планировали начать в 2016 году, однако его неоднократно откладывали. Свой первый полет машина совершила лишь в мае 2017 года.

МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и западные Boeing 737 MAX и Airbus A320neo, но вряд ли он имеет хотя бы гипотетические шансы составить им конкуренцию.

Одна из главных проблем МС-21 - цена, которая в последнее время взлетела до небес. Так, на сегодня МС-21 стоит около 100 миллионов долларов, хотя еще летом 2023 года его стоимость оценивалась в 50-54 миллиона долларов (даже при старой цене лайнер считали неоправданно дорогим).

Также есть сомнения в способности РФ массово производить новые пассажирские самолеты. Ранее УНИАН сообщил, что Россия построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала.

