Бюджетный iPhone 17e получит Dynamic Island и 6,1-дюймовый экран на 60 Гц.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station подробно рассказал, чего ожидать от дизайна двух новых моделей iPhone в следующем году. Если информация подтвердится, то редизайн iPhone 17e может стать концом эпохи смартфонов Apple с "челкой".

По данным инсайдера, бюджетный iPhone 17e получит Dynamic Island – интерактивную область в дисплее, которая впервые появилась в iPhone 14 Pro. Подобное дизайнерское решение присутствует во всех новых флагманах Apple, кроме 16e.

При этом инженеры Apple не собираются улучшать качество дисплея. Digital Chat Station уверен, что бюджетный айфон получит 6,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц.

Флагманская модель iPhone 18 Pro сохранит узнаваемый дизайн с крупным блоком камер, как в iPhone 17 Pro. При этом нижняя стеклянная панель может измениться – инсайдер упомянул, что она стала "прозрачнее". Вместе с этим ожидаются новые цвета.

Главной технической новинкой, по информации источника, станет объектив с переменной апертурой, что позволит улучшить качество снимков при слабом освещении – ранее такое решение встречалось только у флагманов Samsung.

О базовом iPhone 18 и18 Air инсайдер ничего не сообщил. Ранее поступала информация, что начиная с 2026 года базовые модели iPhone будут выходить на полгода позже, чем "прошки".

