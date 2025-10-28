Лавров заявил, что "НАТО продолжает расширяться почти каждую минуту".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "не будет нападать на любую страну НАТО". Он заверил, что Кремль даже готов "закрепить это в будущих гарантиях безопасности". Его слова цитируют росСМИ.

По словам Лаврова, Запад якобы готовится к новой большой европейской войне. Он также пожаловался на то, что "НАТО продолжает расширяться почти каждую минуту, вопреки всем обязательствам".

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что от НАТО "угроза исходит отовсюду, включая Азиатско-Тихоокеанский регион". Он подчеркнул, что в Кремле надеются на то, что президент США Дональд Трамп "действительно хочет мира в Украине и будет верен подходам саммита на Аляске".

Видео дня

Также Лавров сказал, что лидеры стран НАТО якобы убеждают США отказаться от идеи урегулирования войны в Украине. По его словам, Европа не хочет прекращения войны, в отличие от Вашингтона.

Циничное заявление Лаврова о Будапештском меморандуме

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не нарушает Будапештский меморандум. По его словам, Москва якобы обязалась не применять ядерное оружие по бывшим советским республикам, которые отказались от ядерного оружия, но ничего более.

Лавров сказал, что Украина якобы сама нарушила принципы ОБСЕ относительно прав нацменьшинств, демократии и свободы слова. Он подчеркнул, что Москва не считает вторжение в Украину нарушением договоренностей.

Вас также могут заинтересовать новости: