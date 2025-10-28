Президент Украины рассказал, какие средства используются для сбития ударных дронов.

Российские ударные БПЛА типа "Шахед" представляют сейчас большую опасность, чем баллистические ракеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Шахеды" сейчас кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "Шахедов" на такой высоте, нужно применять все", - заявил он во время встречи с журналистами, передает "РБК-Украина".

В частности, Украина вынуждена применять истребители F-16, вертолеты и дроны-перехватчики, производство которых продолжает наращиваться. Однако многое сейчас, по словам украинского лидера, завивсит от погоды.

Видео дня

"В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Перехватчики тоже разные. Некоторые уже на высоком уровне, с самонаведением и так далее. Мы идем к этому. Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки", - добавил Зеленский.

Однако Украине также необходимо готовить операторов беспилотников.

Другие новости о воздушных атаках России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что недавно российские оккупанты нанесли удар по Киеву. В ходе атаки пострадали десятки людей, не обошлось и без погибших. На одном из мест в результате попадания БпЛА загорелся девятиэтажный жилой дом.

Кроме того, недавно РФ также атаковала шахту ДТЭК, где находились почти 500 сотрудников. Это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: