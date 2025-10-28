Российские ударные БПЛА типа "Шахед" представляют сейчас большую опасность, чем баллистические ракеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Шахеды" сейчас кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "Шахедов" на такой высоте, нужно применять все", - заявил он во время встречи с журналистами, передает "РБК-Украина".
В частности, Украина вынуждена применять истребители F-16, вертолеты и дроны-перехватчики, производство которых продолжает наращиваться. Однако многое сейчас, по словам украинского лидера, завивсит от погоды.
"В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Перехватчики тоже разные. Некоторые уже на высоком уровне, с самонаведением и так далее. Мы идем к этому. Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки", - добавил Зеленский.
Однако Украине также необходимо готовить операторов беспилотников.
Другие новости о воздушных атаках России по Украине
Ранее УНИАН сообщал, что недавно российские оккупанты нанесли удар по Киеву. В ходе атаки пострадали десятки людей, не обошлось и без погибших. На одном из мест в результате попадания БпЛА загорелся девятиэтажный жилой дом.
Кроме того, недавно РФ также атаковала шахту ДТЭК, где находились почти 500 сотрудников. Это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.