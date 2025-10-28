На расстоянии от 3 метров человек уже не видит разницу между 1440p и 8К разрешением 50-дюймового экрана.

Учёные из Кембриджского университета и лаборатории Meta Reality Labs выяснили, что человеческий глаз перестаёт различать разницу между разрешениями экрана после определённого порога.

Их исследование показало, что если смотреть на 50-дюймовый телевизор с расстояния 3 метра, то изображение в 1440p и 8K выглядит почти одинаково.

Команда разработала специальный калькулятор, который учитывает размер дисплея, расстояние до него и разрешение. Согласно расчётам, только 1% людей способен заметить разницу между 1440p и идеальной референсной картинкой на такой дистанции. А при 4K различий уже не видит никто.

Исследователи измеряли, насколько точно глаз различает пиксели разных цветов и оттенков. Чёрно-белые элементы человек способен различить до 94 пикселей на градус, красные и зелёные - до 89 пикселей, а жёлтые и фиолетовые - лишь до 53. Это первый случай, когда чувствительность оценивалась отдельно по цветам и с учётом угла обзора, освещения и плотности пикселей.

По словам профессора Рафаэля Манцюка из Кембриджа, смысл работы в том, чтобы понять, где заканчивается практическая польза роста разрешения. Ведь чем выше плотность пикселей, тем дороже производство и тем мощнее нужен процессор для обработки изображения.

Ранее считалось, что глаз способен различать около 60 пикселей на градус, но новое исследование поднимает планку почти в полтора раза. Эти данные могут повлиять на будущее развитие экранов, а также технологий кодирования видео и рендеринга.

