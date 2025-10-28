Волонтеры 'Украинской команды' передали зарядные станции батальону 'Свобода', - Палатный

Автономные зарядные станции необходимы в зоне боевых действий, где нет электроэнергии, в частности, для бесперебойной работы Старлинков, РЭБов и другого оборудования.

Волонтеры "Украинской команды" передали батальону "Свобода" 4 бригады Нацгвардии партию мощных зарядных станций. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Враг пытается погрузить Украину в темноту. Бьет по нашим ТЭЦ, электростанциям, газохранилищам. Особенно тяжелая ситуация - вдоль линии фронта. Оккупанты пытаются лишить наших защитников света, тепла и связи. "Украинская команда" передала очередную партию зарядных станций легендарному батальону "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж", - сказал Артур Палатный во время передачи помощи военным.

Он отметил, что автономные зарядные станции необходимы в зоне боевых действий, где нет электроэнергии, в частности, для бесперебойной работы Старлинков, РЭБов и много другого оборудования.

Видео дня

"Эти ребята с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевскую, Донецкую, Луганскую области. И сегодня бьют врага на одном из самых горячих направлений. Уверен: эти зарядные станции помогут ребятам еще лучше выполнять свои боевые задачи и всегда оставаться на связи. Потому что это - о питании Старлинков, о работе РЭБов и многое другое", - отметил Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе большую партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями от "Украинской команды" получил 420 отдельный батальон беспилотных систем "Хорт". Всего с начала полномасштабного вторжения "УК" передала различным военным подразделениям более 3500 дронов, более 90 автомобилей и другого снаряжения.

Кроме того, волонтеры "Украинской команды" организовали сбор на ситкометы, которые спасают бойцов от вражеских FPV-дронов на оптоволокне.

Приобщиться к сбору можно по ссылкам:

Приватбанк

UAPay

Монобанк

Номер карты банка: 4874 1000 2822 1565

Полные реквизиты