В России возбудили уголовное дело против пророссийской пропагандистки украинского происхождения Татьяны Монтян. Она сообщила в своем Telegram-канале, что оперативники ФСБ провели у нее дома обыск и изъяли всю технику.

По словам Монтян, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Она уточнила, что уголовное дело против нее возбудили по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Также пропагандистка рассказала, что Росфинмониторинг заблокировал ее счета. Она предположила, что поводом для уголовного дела стала ее публикация 2022 года, в которой она призывала убивать российских провластных экспертов и блогеров, которые всегда выступают на стороне Кремля.

Кроме того, Монтян заверила, что эта ситуация не сильно ее беспокоит. Она заявила, что разберется с этой проблемой.

В России Монтян объявили "экстремистом" - что известно

Напомним, что ранее пророссийскую пропагандистку Татьяну Монтян внесли в официальный список "экстремистов" в России. После Евромайдана она переехала из Украины в Россию, а затем начала активно поддерживать и оправдывать полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В 2023 году Монтян стала автором Telegram-канала "Специально для RT". Она получила гражданство России и купила квартиру в Москве.

По данным российского оппозиционного проекта SOTA, Монтян внесли в список "экстремистов" из-за ее критики того, как Россия обращается с населением на оккупированных территориях Украины.

