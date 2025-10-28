По словам президента, СБУ и пограничники имеют доказательства того, что Труханов имеет паспорт РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова не имеет политического подтекста, а базируется исключительно на данных правоохранительных органов и связано с безопасностью города.

Как передает Оboz.ua, глава государства заявил журналистам, что Служба безопасности Украины обладает достаточными доказательствами того, что Труханов имеет российское гражданство. Эту информацию, по словам Зеленского, подтвердила также Государственная пограничная служба, предоставив соответствующие данные из своих реестров.

"У Службы безопасности Украины достаточно доказательств, что у Труханова есть гражданство РФ. Есть дополнительная информация из реестров от пограничной службы, которая также совпадает с тем, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает - меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят "да". На основании этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это решение соответствует закону и продиктовано соображениями национальной безопасности, поскольку Одесса является стратегически важным городом. По его словам, действия по лишению Труханова гражданства - чисто практический, законный и справедливый шаг.

"Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг. И я считаю, что это сделано по закону и сделано справедливо. Потому что никто не знает, чего ожидать от русских, и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят. Именно такой выбор у меня был с соответствующей кандидатурой", - подытожил Зеленский.

Потеря украинского гражданства Трухановым

14 октября стало известно, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины, потому что, по данным СБУ, он имеет гражданство РФ и российские паспорта. Согласно расследованию, Труханов является владельцем действующего загранпаспорта РФ, копии которого имеет украинская спецслужба. В то же время Труханов утверждает, что никогда не имел гражданства РФ, а фото документов, которые тиражируются, называет подделкой. Он также уверяет, что решение о лишении гражданства Украины обжалует в суде.

15 октября президент Владимир Зеленский издал указ о создании Одесской городской военной администрации и назначил ее руководителем Сергея Лысака, который до этого занимал должность начальника Днепропетровской ОВА.

С 16 октября обязанности городского головы исполняет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

