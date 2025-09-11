Также Нидерланды ускорят поставки двух из трех своих батарей Patriot.

Франция и Великобритания и заявили о намерении отправить в Восточную Европу свои истребители Rafale и Eurofighter в связи с российской атакой дронами. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Onet.

Он рассказал, что союзники его страны сделали конкретные действия по помощи после инцидента с дронами РФ. Нидерланды ускорят поставки двух из трех своих батарей Patriot.

"Они также принимают решение о размещении систем ПВО малой дальности и систем противодронной обороны, направив 300 солдат", - пояснил министр.

Также Чехия должна отправить в Польшу три вертолета Ми-17 и около 1000 солдат.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что направит в Польшу три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над этой страной и другими странами на востоке Европы.

По его словам, он обсудил это решение с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который "тоже участвует в защите восточного фланга".

По мнению президента, нельзя поддаваться "растущему запугиванию" со стороны России.

Атака на Польшу - последние новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен наконец понять бесперспективность попыток "по-доброму договориться" с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что сначала Россия запускала все больше беспилотников по Украине, а теперь уже очередь дошла до одной из стран НАТО.

