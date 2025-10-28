По словам собеседников журналистов, банки не будут способствовать платежам за подсанкционные товары.

Индийские нефтеперерабатывающие компании не размещали новых заказов на закупку российской нефти с момента введения новых санкций США против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Кроме того, некоторые компании даже отменили предыдущие заказы, сообщает Reuters.

Издание напоминает, что на прошлой неделе крупнейший в Индии покупатель российской нефти - компания Reliance - сообщил, что будет придерживаться новых ограничений. По словам одного из источников издания, наблюдается даже отмена заказов на покупку подсанкционной нефти.

"Мы еще не разместили заказы на новые грузы и отменили некоторые из них, которые были забронированы у трейдеров, связанных с субъектами, попавшими под санкции", - сказал один из источников.

Другой собеседник журналистов отметил, что банки не будут способствовать платежам за подсанкционные товары. Еще один представитель отрасли добавил, что его компания выжидает, сможет ли получить грузы от трейдеров, которые не попали под санкции.

В то же время, по данным Bloomberg, некоторые государственные НПЗ Индии рассматривают возможность продолжать получать некоторые грузы российской нефти со скидками от небольших поставщиков вместо подсанкционных "Роснефти" и "Лукойла".

"После того, как другие крупные производители (из РФ, - УНИАН) - ПАО "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть" - были внесены в "черный список" ранее, переработчики пытаются понять, сколько именно нефти можно купить у неподсанкционных компаний в России и по какой цене", - отметили собеседники журналистов

Источники издания добавляют, что производители оценивают, сколько нефти "Роснефти" будет поставляться через другие компании.

22 октября США ввели новые санкции против Российской Федерации. Они ударили по двум крупнейшим российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Лукойлу".

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным оценкам новые санкции США против российских компаний могут сократить нефтяной экспорт из РФ на 50%.

Позже стало известно, что "Лукойл" рассматривает предложения от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов.

Что касается крупнейших покупателей российской нефти - Китая и Индии, то 23 октября стало известно, что на фоне санкции поставки российской нефти крупнейшим индийским нефтеперерабатывающим заводам упадут практически до нуля. В свою очередь китайские государственные нефтяные гиганты также приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю.

