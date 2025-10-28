Ярослав Железняк отметил, что через дропов в Украине проходит до 200 миллиардов гривень.

В Украине могут создать специальный перечень банковских клиентов, которые будут подлежать особому контролю. Документ предусматривает создание списка лиц, предоставляющих свои карты в пользование другим лицам.

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161).

По словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, проект закона должен помочь в борьбе с финансовыми преступлениями и мошенническими схемами, которые используют для отмывания денег или нелегальной деятельности.

Он указал, что через дропов в Украине проходит до 200 миллиардов гривень и потери для бюджета составляют десятки миллиардов.

Что предлагают авторы законопроекта о дропах:

Национальный банк Украины должен создать реестр лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;

банки и другие поставщики платежных услуг должны вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг;

к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);

банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны проверять регулярно наличие своих клиентов в таком реестре.

Также нардеп указал, что законопроект дает возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск.

В декабре 2024 года ряд украинских банков подписали совместный меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов в рамках усиления борьбы с так называемым "дропами".

Заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская отметила, около 10-20% новых выпущенных карт в 2025 году были задействованы в подозрительной деятельности.

