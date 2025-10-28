Как почистить разъем зарядки смартфона вручную: есть только один правильный способ

Такую чистку рекомендуется проводить каждые несколько месяцев – за это время в разъеме обычно скапливается пыль и грязь.

Как и любая современная техника, смартфоны требуют постоянного ухода, если вы хотите, чтобы они функционировали на пике своих возможностей. Обычно это означает обновление приложений и операционной системы, но также важно поддерживать чистоту устройства.

Со временем в разъеме зарядки смартфона скапливается пыль, ворс и грязь. Из-за этого кабель может плохо вставляться, зарядка прерывается, а порой девайс вовсе перестает заряжаться. Эксперты Slashgear рассказали, как безопасно очистить USB-порт телефона – без риска его сломать.

Что нельзя делать

Главное правило – не использовать металлические предметы вроде скрепок или иголок. Они могут повредить порт.

Видео дня

Также вы никогда не должны пытаться сдувать грязь и пыль ртом. Это связано с тем, что ваше дыхание по своей природе содержит влагу, и даже небольшое количество влаги может разъесть интерьер или иным образом повредить его функциональность.

Как правильно почистить USB-порт

Перед чисткой убедитесь, что устройство полностью выключено.

Осветите USB-порт ярким светом и оцените уровень загрязнения.

Осторожно продуйте порт с помощью баллона со сжатым воздухом или резиновой груши, чтобы удалить рыхлую пыль или ворс.

Вставьте ватную палочку или зубочистку – аккуратно проведите по внутренним стенкам порта, чтобы убрать остатки грязи или ворса.

Снова продуйте разъем воздухом и проверьте результат.

Такую чистку рекомендуется проводить каждые несколько месяцев – за это время в разъеме обычно скапливается пыль и грязь. А вот слишком часто не стоит, поскольку постоянный контакт может наоборот повредить порт.

К слову, использование беспроводной зарядки – отличный способ дольше сохранять разъём в чистоте.

Если после чистки смартфон по-прежнему плохо заряжается – возможно, проблема более серьезная: либо с аккумулятором, либо с самим портом. В таком случае разумно обратиться к специалисту.

Ранее УНИАН рассказывал о вещах, которые никогда не следует подключать к USB-портам ноутбука и смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: