Дональд Трамп усиливает свои переговорные позиции перед встречей с Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи подписали во вторник, 28 октября, рамочное соглашение об обеспечении поставок редкоземельных металлов, пишет Reuters.

Обе страны стремятся уменьшить влияние Китая в некоторых ключевых электронных компонентах. Публично стороны не упоминали о Пекине, который перерабатывает более 90% мировых запасов редкоземельных металлов. КНР недавно ужесточила ограничения экспорта металлов.

Япония и США будут использовать инструменты экономической политики и скоординированные инвестиции для ускорения "развития диверсифицированных, ликвидных и справедливых рынков критически важных и редкоземельных металлов" и будут стремиться оказать финансовую поддержку избранным проектам в течение ближайших шести месяцев.

Обе страны рассмотрят возможность заключения взаимодополняющего соглашения о создании запасов и будут сотрудничать с другими международными партнерами для обеспечения безопасности цепи поставок, добавлено в заявлении.

Ранее Япония пообещала инвестировать 550 миллиардов долларов в экономику США в рамках более широкого двустороннего торгового соглашения, которое может включать, среди прочего, производство электроэнергии и добычу сжиженного природного газа.

Накануне поездки Трампа в Азию США призвали российских покупателей энергоносителей, включая Японию, прекратить импорт и ввели санкции против двух крупнейших экспортеров нефти из Москвы - "Роснефти" и "Лукойла" - чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров и положить конец войне в Украине.

Япония продолжает частично закупать сжиженный природный газ в РФ, несмотря на санкции, из-за его дешевизны и короткого логистического плеча с острова Сахалин.

Что касается критических полезных ископаемых, то США и Мьянма контролируют 12% и 8% мировой добычи редкоземельных металлов, а Малайзия и Вьетнам - соответственно 4% и 1% переработки. Доминирующую позицию в мире занимает Китай.

Президент США Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин должны встретиться в четверг, 30 октября, во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, чтобы обсудить соглашение, которое приостановит повышение американских пошлин и ослабит контроль Китая за экспортом редкоземельных металлов.

Борьба за критические ископаемые в мире - главные новости

Так же как и с Японией, сроком на полгода США подписали соглашение по редкоземельным металлам с Австралией неделей ранее. Стороны договорились инвестировать по миллиарду долларов каждая в разработку месторождений критически важных элементов на австралийском континенте.

Торговая война Дональда Трампа, начатая им почти сразу после избрания президентом США на второй срок, оттолкнула от Америки многих союзников. Но введение Пекином расширения контроля над экспортом редкоземельных металлов заставило маятник двигаться в другую сторону - мировые лидеры начали сплачиваться вокруг Вашингтона.

