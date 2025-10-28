Истребители Dassault Rafale во многом зависят от Франции.

Французский истребитель Dassault Rafale часто позиционируют как свободное от иностранных ограничений решение. Тем не менее, как пишет Defense Express, в этом вопросе существуют важные нюансы.

В издании напомнили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ведутся переговоры с Францией о получении истребителей Dassault Rafale. Это решение часто подается как лучшее в вопросе разрешений на использование, но все не так просто.

В издании отметили, что Dassault Rafale в целом зависит полностью только от французских компонентов. Это дает большую стратегическую автономию во многих вопросах, но это создает и проблему для обслуживания истребителя.

При смене правительства во Франции на недружественное к Украине, французские истребители могут превратиться в проблему, предупредили в издании. Там, где Gripen и F-16 полагаются на широкий арсенал доступных компонентов и распространенного в НАТО вооружения, Dassault Rafale почти полностью французский, что может ограничиваться производственными возможностями местного ОПК.

В издании считают, что лучшим развитием событий для Украины может стать частичная локализация Dassault Rafale. Это позволит добиться большей независимости от Франции.

Китай пытался сорвать продажи истребителей Rafale - что известно

Ранее Associated Press со ссылкой на данные разведывательной службы Франции писало, что Китай развернул информационную кампанию по дискредитации французских истребителей Rafale через свои посольства после боевых столкновений между Индией и Пакистаном. Вероятно, атташе по вопросам обороны в посольствах Китая возглавили попытки подорвать продажи Rafale.

В разведывательной службе Франции заявили, что Китай пытался убедить страны, которые заказали Dassault Rafale, что эти истребители неэффективны. Такие сообщения, в частности, получила Индонезия.

