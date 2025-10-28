Укрзализныця выполняет критические социальные функции: в парламенте призвали выделить 26 млрд грн на поддержку пассажирских перевозок

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития предложил правительству предусмотреть в госбюджете 2026 года 26 млрд грн для финансовой поддержки АО "Укрзализныця". Ранее с аналогичной инициативой выступил Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. Средства предлагают направить через Министерство развития общин и территорий - на обеспечение пассажирских перевозок, транспортировку гуманитарных грузов и эвакуационных операций.

Заместитель председателя экономического комитета, народный депутат Алексей Мовчан, объяснил, что Укрзалізниця выполняет ключевые социальные функции, которые государство должно компенсировать. "Из-за специальных обязательств по пассажирским перевозкам и падения объемов грузов у компании возник кассовый разрыв. Эти убытки сложно будет покрыть в пределах одного или даже нескольких лет", - отметил Мовчан.

По его словам, железная дорога остается критически важной для экономики и логистики страны во время войны. "Враг уничтожает объекты инфраструктуры, компания в сложном состоянии. Но объемы, которые перевозятся по железной дороге, ничем не заменить: автодороги этого не выдержат, речной транспорт не работает, авиаперевозки отсутствуют", - подчеркнул депутат.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата также обращались к правительству с просьбой предусмотреть в бюджете компенсацию Укрзализныци за убыточные пассажирские перевозки. Бизнес-ассоциации подчеркивали, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность украинских грузовладельцев.