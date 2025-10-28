Смартфон должен выйти в начале 2026 года и составить конкуренцию iPhone 17 Pro Max и Samsung S26 Ultra.

В сети появились новые подробности о Xiaomi 17 Ultra – ими поделился надежный инсайдер Digital Chat Station. По его информации, камерофон Xiaomi выйдет без дополнительно экрана, но с продвинутой системой камер.

Источник пишет, что Xiaomi 17 Ultra будет оснащен совершенно новым 50-мегапиксельным сенсором основной камеры. Упоминается улучшенная технология цифрового зума и функция плавного перехода от основной камеры к телеобъективу.

Новый перископический телеобъектив на 200 Мп сможет похвастаться крупным датчиком, поддерживающий несколько фокусных расстояний и режим макросъемки, позволяя снимать с большим зумом. Оба новых объектива, как сообщается, обеспечат высокий динамический диапазон.

Видео дня

В ранних утечках говорилось, что Xiaomi 17 Ultra будет оснащен четырьмя камерами на задней панели, каждая из которых, помимо перископического телеобъектива, будет иметь разрешение 50 Мп.

Как и все остальные смартфоны семейства Xiaomi 17, 17 Ultra будут работать на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Дисплей должен быть размером 6,8 дюйма с матрицей OLED 2K на 120 Гц. Также Digital Chat Station подтвердил, что блок камеры останется круглым, как у предшественника, а значит заднего экрана, как у Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, не будет.

Презентация Xiaomi 17 Ultra может состояться до конца 2025 года, а в 2026-м устройство должны выпустить на глобальном рынке вместе с базовым Xiaomi 17.

Ранее в сети появился список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 3. Некоторые модели обновятся уже в ноябре, а другим придется подождать до 2026 года.

УНИАН писал, что Vivo X300 Pro, который первым получил свежий чипсет MediaTek, сумел обойти Xiaomi 17 Pro Max со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и установить новый рекорд производительности AnTuTu.

Вас также могут заинтересовать новости: