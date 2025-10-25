Некоторым украинцам в Польше будет отказано в одном виде социальной помощи.

Украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, пользуются социальной помощью от государства. Некоторое время назад глава Бюро международной политики в администрации президента республики Марчин Пшидач заявил, что страна больше не может принимать беженцев. С 1 ноября государство также вводит определенные изменения для украинцев в Польше 2025, касающиеся жилья.

Новый закон в Польше для украинцев 2025 - что меняется с 1 ноября

На сайте portalsamorzadowy опубликовано несколько цитат из Спецзакона, который приняли в Министерстве внутренних дел и администрации Польши. В законопроект внесли некоторые поправки в Польше для украинцев, и теперь беженцы должны учитывать новые реалии.

Социальное жилье

Все украинцы, которые приехали в республику, спасаясь от войны в своей стране, знают, где предоставляют жилье беженцам из Украины. Как правило, на начальном этапе государство предлагает вновь прибывшим мигрантам остановиться в пунктах временного размещения - проще говоря, в лагерях для беженцев.

По словам правительства Польши, с 1 ноября 2025 года в таком виде социальной поддержки украинцам будет отказано. Не коснутся такие изменения только уязвимых, с точки зрения властей, групп населения:

детей, получающих пособие в размере 15 злотых в день;

пенсионеров, получающих пособие, как пенсию, в размере 15 злотых в день;

людей с инвалидностью без пособия по пенсии.

Также в правительстве республики напомнили, что такое социальное жилье в Польше доступно до 31 октября 2025 года. Это последний день, когда украинцы смогут заселиться в лагерь.

Продление статуса защиты

Кроме того, уполномоченные лица в Министерстве дали однозначный ответ на вопросы тех, кто не понимает, продлят ли статус УКР в Польше до 2026 года. Временная защита для украинцев в республике будет действовать до 4 марта 2026 года. На сайте portalsamorzadowy сказано, что этот срок установлен, чтобы урегулировать легальное пребывание в Польше для украинцев 2025. До весны следующего года правительство будет выдавать ВНЖ и ПМЖ, разрешения на работу, а также аннулировать вышеуказанные документы. Для каждого отдельно взятого украинца вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

При этом важно понимать, что некоторые граждане Украины вообще не смогут получить статус временной защиты. Это, в первую очередь, касается тех, кто пересекает границу на короткий срок и не остается в стране. По словам Министерства, пребывание таких людей в республике не связано напрямую с войной, поэтому возможность предоставления им каких-либо прав исключена.

Электронная регистрация иностранцев

Эта же устава для украинцев в Польше регулирует вопрос идентификации беженцев в республике. Так, сотрудники пограничной службы будут вводить данные загранпаспортов украинцев в электронную систему, а также брать у пересекающих границу отпечатки пальцев. Кроме того, власти Польши заявили, что теперь при присвоении номера PESEL ребенку его присутствие необходимо вне зависимости от возраста.

Для украинцев, которые состоят в браке с гражданами Польши или имеют какие-либо другие родственные связи, действует правило об обязательном доказательстве такой связи. Это значит, что все граждане Украины должны будут показать документы, подтверждающие степень родства.

Программа 800+

В рамках этой программы каждый украинец, пребывающий на территории Польши, мог получать по 800 злотых в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Власти в новом Спецзаконе также урегулировали вопрос с тем, кто имеет право на 800+. Теперь на такую сумму могут рассчитывать только те украинцы, которые окончили среднюю школу и поступили в университет или на курсы проф.квалификации.

