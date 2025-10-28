Электричество можно делать из газа и питать насосы, которые будут подавать тепло.

Выбить систему подачи тепла гораздо труднее, чем электричество. Об этом в комментарии УНИАН сказал Алексей Кучеренко, народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Отвечая на вопрос о ситуации, если из-за вражеских обстрелов долго не будет отопления и трубы начнут лопаться, депутат отметил, что "обстрелы не бьют по трубам".

"Для подачи тепла главное, чтобы был газ и минимальное количество электроэнергии, чтобы насосы могли качать. Подавляющее большинство предприятий теплокоммунэнерго обеспечены своим альтернативным питанием электричества", - отметил парламентарий.

То есть, если не будет централизованного электроснабжения, то "они повстанавливают себе установки, которые из газа будут делать электричество и питать насосы, которые будут подавать тепло".

"Поэтому выбить тепло гораздо труднее, чем электричество", - подчеркнул Кучеренко и добавил, что другое дело - это когда враг полностью разобьет единственную котельную в небольшом городке, а больших городов такой вариант развития событий не касается.

Отопительный сезон в Украине

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отопительный сезон в Украине официально стартует сегодня, 28 октября. Он отметил, что отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось.

По словам главы государства, Украина уже нашла около 70% средств, необходимых на импорт дополнительного газа, нужного для прохождения отопительного сезона.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 29 октября столица начнет отопительный сезон в жилом фонде. Развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней.

