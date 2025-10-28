Стоянов не исключает проведения прощального тура.

Украинский артист балета, премьер Национальной оперы Александр Стоянов объяснил, почему принял решение завершить карьеру, когда находился на пике своей формы.

В своем Instagram-аккаунте артист отметил, что этот вопрос ему всегда задают не только журналисты и поклонники, но и друзья. По словам Стоянова, причиной завершения карьеры стала серьезная травма, полученная во время гастролей в США со спектаклем "Жизель" в 2024 году:

"Я получил травму - разрыв паховой связки. До нее было еще много мелких травм. И продолжил работу над туром как продюсер и продакшн-менеджер. Я станцевал уже все, что только можно, - на украинских и мировых сценах - и всегда хотел, чтобы меня запомнили как эффектного танцора с красивой фигурой и высоким прыжком".

Артист признался, что теперь может сделать для мирового балета больше именно в роли продюсера, поскольку это - искусство молодых. В то же время он не исключает проведения прощального мирового тура.

Видео дня

Как известно, Александр Стоянов является художественным руководителем Grand Kyiv Ballet. Он с 2006 года выступал на сцене Национальной оперы Украины, где исполнял ведущие партии в классических постановках.

Часто выступал в дуэте с балериной Екатериной Кухар, с которой воспитывает двоих детей. В последнее время ходили слухи об их разрыве.

