Ученые провели исследование, в ходе которого подопытные полностью перешли на подсластители.

Многие годы низкокалорийные подсластители были в центре внимания. Кто-то использовал их для контроля веса и альтернативы сладкому, тогда как другие - критиковали за возможные побочные эффекты.

Чем можно заменить сахар на правильном питании

Когда люди заменяют сахар низкокалорийными подсластителями, им часто удается сбросить лишний вес и сохранить результат. Однако всегда оставался вопрос, какой ценой это обходится.

Эллен Блаак из Маастрихтского университета провела масштабное исследование, для которого задействовала 341 взрослого человека с избыточным весом или ожирением. Она посадила их на низкокалорийную диету сроком на два месяца. В среднем участники сбросили около 10 килограммов.

Следующим этапом было продолжать питаться правильно, но при этом потреблять менее 10% суточных калорий из сахара.

Одна группа должна была отказаться от подсластителей, а другая - всегда использовать их, когда хочется съесть что-то сладкое.

Участники использовали не менее 16 различных подсластителей, смешивали и подбирали так же, как это делают настоящие потребители. В результате обнаружилось, что группа, которая использовала заменители сахара, сохранила на 1,6 кг больше сброшенного веса, чем группа, которая избегала подсластители.

Поэтому Блаак сделала свой вывод касательно того, чем заменить сладкое при отказе от сахара. По ее мнению, подсластители в рамках здорового питания способны помочь в поддержании веса и даже изменяют баланс кишечника.

У людей, которые используют подсластители, наблюдалось повышенное содержание бактерий, продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК). Эти метаболиты связаны с лучшим контролем уровня сахара в крови, снижением воспаления и улучшением чувства сытости.

Чем можно заменить сахар при отказе от сахара

Очень важным нюансом в замене сахара является то, что подсластители должны использоваться вместо него, а не употребляться в дополнение. Именно замещение калорий от сахара подсластителями позволяет сохранять дефицит калорий даже без диеты.

Однако необходимо помнить, что умеренное питание также имеет значение. Если есть много лишнего, то заменитель сахара не сможет удержать ваш вес в норме.

Стоит начать с замены газированных напитков, йогуртов и десертов на те, которые не содержать сахар. Кроме того, подсластители являются хорошим вариантом, чем заменить сахар в кофе. Напитки часто содержат большое количество калорий, которые не учитываются людьми.

Чтобы худеть, надо ограничить потребление добавленного сахара, использовать низкокалорийные подсластители и сочетать этот подход с правильным питанием.

