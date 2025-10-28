Доброполье и Покровск принесли 2200 российских пленных, - Зеленский

Речь идет за период более, чем 6 месяцев 2025 года.

Благодаря Добропольской операции Силам обороны Украины удалось взять в плен 2200 российских военных.

Об этом сообщил на встрече с журналистами 27 октября президент Владимир Зеленский, пишет "Громадське".

"Мы не знаем, что сделали бы "русские", если бы мы не провели Добропольскую операцию", - отметил глава государства.

По его словам, россияне "стерли" там много своих военных.

"Их людей в плену 2200, это за более чем 6 месяцев 2025 года. Весь восток - Доброполье, Покровск - принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - ситуация на горячих направлениях

Как сообщал УНИАН, Зеленский также заявил, что Покровск Донецкой области сегодня - главная цель россиян, в город проникли около 200 оккупантов.

По его словам, в городе находится около 200 оккупантов, которые рассредоточены по разным местам. Зеленский подчеркнул, что город остается главной целью россиян, они готовились его захватить еще год назад. Президент также рассказал, что россияне показывали США карту с уже оккупированным Покровском и рассказывали, что смогли захватить 90% востока.

