Украина планирует "серьезно" масштабировать использование этих ракет уже в этом году.

Украинская ракета "Фламинго" имела успешное боевое применение. Это подтвердил Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает Суспільне.

По его словам, неоднократные использования, вместе с системой "Рута", показали "действенный результат", и Украина планирует "серьезно" масштабировать применение "Фламинго" уже в этом году.

""Фламинго" - было боевое применение. "Рута" - было боевое применение", - заявил глава государства.

Видео дня

Зеленский добавил, что Украина работает над тем, чтобы перейти от единичных случаев использования этих систем к более массовым и "серьезным" попыткам уже в 2025 году.

"Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся", - отметил президент.

Как отметил Зеленский, первые применения этих образцов вооружения уже доказали свою эффективность, назвав их "сильными историями".

"Потому что уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат", - добавил он.

Также глава государства рассказал об оборонных контрактах по дронам-перехватчикам. По словам президента, Украина наращивает производство и использование перехватчиков, в частности образцов с самонаведением.

"Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки. Нам нужно подготовить операторов", - отметил Зеленский.

Однако он отметил, что главной проблемой является не производство, а подготовка людей. Он пояснил, что хотя многие мобильные огневые группы уже размещены на объектах, теперь возникла потребность в большом количестве новых операторов для работы с перехватчиками.

Сложность, по словам президента, заключается в том, что одновременно необходимо иметь специалистов и для ответа дальнобойным оружием на российские атаки. Это создает значительную общую потребность в людях, что является сложной задачей.

Глава государства отметил, что борьба с "шахедами" стала чрезвычайно сложной задачей, которая иногда является тяжелее перехвата баллистики.

""Шахэды" сейчас иногда стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "шахедов" на такой высоте, нужно применять все. Перехватчики, F-16, вертолеты - все применяем", - заявил Зеленский.

Он добавил, что эффективность ПВО против дронов сильно зависит от погодных условий: "В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. В дождь авиация уже не так все видит".

Как писал УНИАН, Зеленский сообщил на днях, что были определенные проблемы на производстве ракет "Фламинго", но заверил, что государственный заказ до конца этого года будет полностью выполнен.

"Была технологическая проблема на производстве "Фламинго". Есть задержка с финасированием от партнеров, которую решают", - поделился Зеленский.

Три недели назад глава государства заявил, что все удары по российской территории Украина наносит исключительно оружием собственного производства. И по обломкам с мест попаданий можно понять, что Украина бьет по российским объектам не только дронами.

31 августа в сети впервые показали запуск "Фламинго".

Вас также могут заинтересовать новости: