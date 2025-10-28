Речь идет о возможности управлять объемом памяти для каждого чата.

Журналисты обнаружили в свежей бета-версии WhatsApp крайне полезное нововведение. Оно позволит пользователям видеть, сколько в памяти их смартфона занимает каждый из чатов и удалить ненужные файлы в нем.

По информации портала WABetaInfo, в разделе информации о чате появилась новая опция "Управление хранилищем" которая предоставляет в формате галереи просмотр всех файлов – фотографий, видео, "гифок", документов – и других вложений.

WhatsApp уже включает опцию "Медиа, ссылки и документы" в каждом чате, которая открывает галерею общих файлов. Однако он не показывает, сколько места занимает каждый из них. Теперь можно будет удалять медиафайлы и сообщения, не затрагивая остальные чаты.

Видео дня

Если тестирование пройдет удачно, то функция появятся уже в следующем обновлении клиента для смартфонов.

Напомним, в последнем обновлении в WhatsApp разрешили устанавливать напоминания для важных сообщений. А еще раньше в мессенджере появился бесплатный переводчик чатов с поддержкой украинского языка.

А Telegram в этом месяце представил одно из самых крупных обновлений за 2025 год. Главное изменение – переработанный дизайн iPhone-версии в стиле Liquid Glass.

Вас также могут заинтересовать новости: