В Киеве станет теплее: названа дата, когда температура повысится и не будет дождей

Уже совсем скоро погода в столице несколько улучшится.

В Киеве уже совсем скоро станет несколько теплее. Сильного потепления ждать не стоит, но температура все же повысится на несколько градусов. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В целом, по словам синоптиков, до 1 ноября в столице ожидается переменчивая погода с чередованием небольших дождей и прояснений.

Осадки в Киеве прогнозируют днем 28 октября, в течение 29 октября и местами днем 1 ноября.

Ветер будет оживленный и переменных направлений. Он будет нести теплый воздух, особенно 30-31 октября.

"Заоблачное небо ночью будет удерживать минимальную температуру положительной, а днем рассчитываем на умеренное как для этого времени тепло", - говорят синоптики.

В частности, 28 и 29 октября максимально будет +11°, а в течение 30 и 31 октября воздух в Киеве будет прогреваться до +13°, а осадков не будет. В то же время уже с 1 ноября в Киеве снова станет холоднее.

Погода в Киеве - прогноз на 28 октября

Во вторник, 28 октября, на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем по области составит +8°...+13°, а в Киеве термометры максимально покажут +10°...+12°.

