Храпчинский подчеркнул, что недостаточно просто открыть завод: нужно создать понятную структуру, которая будет не только обеспечивать самолетами, но и возможными видами вооружения.

Открытие завода по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине выгодно нам тем, что происходит локализация производства основного типа самолета, который будет эксплуатироваться в Воздушных силах.

Об этом в интервью УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

Отвечая на вопрос о том, долго ли строить такой завод и выгодно ли это для нас в экономическом смысле, он отметил, что "безусловно, это выгодно для нас".

"Потому что происходит локализация производства основного типа самолета, который будет эксплуатироваться в Воздушных силах. Если посмотреть на видение Воздушных сил, которое было обнародовано еще в конце 20-х годов, - там отмечалось, что Gripen является самым перспективным самолетом, который хотят эксплуатировать Воздушные силы", - отметил Храпчинский.

Он добавил, что происходили определенные переговоры по имплементации его в Воздушные силы.

"С началом войны этот вопрос тоже поднимался, но в то время Saab не мог обеспечить достаточным количеством самолетов и комплектующих, поэтому было принято решение брать F-16, потому что этих истребителей очень много и их легко отремонтировать или найти к ним детали", - объяснил эксперт.

По его словам, учитывая то, что это будет основной самолет Воздушных сил, локализация производства предусматривает максимум положительных моментов.

"Однако очень важно - локализовать производство не в одном месте. Если посмотреть на украинский ОПК в контексте авиационной отрасли, то у нас есть Харьковский авиационный завод, у нас был "МиГремонт", у нас есть Львовский авиационный завод, у нас есть "Мотор Сич", у нас есть "Ивченко-Прогресс", у нас есть завод Антонова, то есть имеем широкую сеть заводов, которые могли бы стать элементами одного самолета", - сказал Храпчинский.

Он пояснил, что если бы определенные комплектующие выпускались на определенных заводах, то это позволило бы создать широкую систему, защищенную от возможных диверсий со стороны россиян.

В то же время эксперт отметил, что недостаточно просто открыть завод.

"Надо сделать понятную структуру, которая будет не только обеспечивать самолетами, но и возможными видами вооружения. Потому что Gripen несет различные типы ракет", - добавил Храпчинский.

Завод по сборке самолетов Gripen в Украине - что известно

Как сообщалось, ранее генеральный директор шведской оборонной компании Saab Микаэль Юханссон отметил, что компания готова открыть завод по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине.

Он отметил, что во время войны это непросто, но было бы замечательно создать в Украине мощности хотя бы для окончательной сборки и испытаний, а возможно, и для частичного производства этих самолетов.

