Зеленский о встрече с Путиным: Где угодно, но не в РФ и не в Беларуси

Зеленский подчеркнул, что наша задача - это окончание войны.

Если трехсторонняя встреча с принесет положительный результат для Украины и поможет закончить войну, неважно, где она состоится - только не в РФ или Беларуси.

Об этом на встрече с журналистами 27 октября сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Левый берег".

В частности, комментируя вероятные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, глава государства сказал, что он не против встретиться в Венгрии, если это действительно приблизит мир.

Видео дня

"Когда мы в Париже говорили с господином Виткоффом, я сказал, что вопрос не в Венгрии, а в лидере Венгрии - он все блокирует Украину. Если будут результаты, Бог с ним, - пусть переговоры состоятся где угодно. Если это будет условие трехсторонней встречи, а значит мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины, прежде всего по окончанию войны, то Бог с ним, - пусть он зарабатывает свои бенефиты", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что наша задача - это окончание войны.

"Если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы - все равно где. Почти все равно - не в РФ, конечно, и точно не в Беларуси", - сказал он.

Венгрия настроена против Украины

Как сообщал УНИАН, Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически настроенный к Украине, заявил главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана.

По его словам, Орбан тот хочет наладить сотрудничество с Андреем Бабишем, чья правая популистская партия недавно победила на выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо - чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС и проводить совместные консультации до саммитов.

Вас также могут заинтересовать новости: