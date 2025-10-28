Соучредитель и бенефициарный владелец группы компаний IT-Enterprise Владимир Михайлов в публикации в Facebook сообщил о корпоративном конфликте с партнером Олегом Щербатенко и его сыном Алексеем и объявил о намерении защищать свои права в суде.

По словам Владимира Михайлова, за более чем 30 лет он возглавлял команду разработчиков украинской ERP-системы IT-Enterprise. Группа также развила тендерную площадку SmartTender, линейку бухгалтерских продуктов "МАСТЕР" и другие решения.

Ключевые утверждения из заявления Владимира:

Имущественные права на флагманские продукты IT-Enterprise, которые принадлежали ООО НПП "Информационные технологии" (где он является бенефициаром и соавтором), были проданы на ООО "АИХ Диджитал", основанное двумя Щербатенко, "по цене в несколько процентов от годового дохода компании".

Торговые марки, которыми владела компания, Олег Щербатенко продал своему сыну Алексею как физическому лицу.

На ряд программных продуктов Олег и Алексей Щербатенко без согласия партнеров и фактических разработчиков зарегистрировали авторские права на себя как на физических лиц.

После получения Щербатенками корпоративного контроля его "постепенно отстранили от управления компанией": заблокирован вход в офисы, доступ к системам управления, корпоративной почте и MS Teams.

Финансирование развития продуктов "почти остановилось", ключевые специалисты покинули компанию; это, по его мнению, создает риск потери наработок.

Ранее он "был введен в заблуждение" при продаже доли компании Алексею Щербатенко; устные договоренности с Олегом о правилах управления группой "были аннулированы".

Предложения Владимира Михайлова по "законному и партнерскому распределению активов, включая имущественные права и недвижимость", остались без ответа.

Владимир Михайлов заявил, что начинает юридические процедуры "для цивилизованного разделения бизнеса, который мы с Олегом создавали вместе почти 40 лет", и отметил готовность к разделению группы компаний и дальнейшего отдельного развития.

Видео дня

В публикации он также отметил, что в медиа появлялись материалы о "сомнительных тендерах" и действиях младшего партнера Алексея Щербатенко; Владимир подчеркнул, что "не имеет к ним отношения", несмотря на упоминание его фамилии в перечне владельцев.

Справка (со слов Владимира Михайлова): IT-Enterprise - украинская группа компаний, развивающая ERP-систему IT-Enterprise, площадку SmartTender, бухгалтерские продукты "МАСТЕР" и другие программные решения. Основательская история команды берет начало с разработок для мейнфреймов в 1980-х годах.

Цитата из завершения заявления: "Вынужден начать юридические процедуры для цивилизованного разделения бизнеса...".