Украинский язык очень певучий и уникальный, но тяжелый - даже носители не всегда знают, как переводится то или иное слово. Конечно, люди разговаривают в быту, но часто это не литературный язык, а диалект. Доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима в комментарии УНИАН рассказала, что такое виняток в украинском языке и как правильно употреблять это слово.

Как правильно: виключення или виняток

По ее словам, слово "исключение" с русского языка можно перевести только двумя способами - виняток и виключення. Слова "вийняток" в украинском языке вообще нет, это ошибка.

Для того, чтобы не ошибиться при переводе, надо понимать, что такое виняток в украинском языке. Эксперт говорит, что в украинском языке есть оба слова - и "виняток", и "виключення", однако они имеют разные значения. Словарь украинского языка, в частности, фиксирует:

виняток - отклонение от обычного, от общего правила;

виключення - устранение кого- или чего-либо из состава.

Сулима считает, что нужно различать эти слова как две совершенно разные лексемы в зависимости от контекста. Исключений в грамматической системе украинского языка немного. Производные от этого прилагательные и наречия сохраняют значение: У ребенка исключительный характер (винятковий, виняток - ред.) - не такой как у всех. Исключение из университета (то есть устранение из состава студентов) грозит двум студентам, в таком случае уместно употреблять слово "виключення".

В украинском языке правильно только "виняток". Это слово происходит от глагола "вийняти", в котором есть звук й, однако со временем он был потерян, что, возможно, случилось для облегчения произношения слова.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

