В Украине значительно подешевели популярные сорта яблок: сколько сейчас стоит килограмм

Нестабильность на рынке яблок наблюдается второй сезон подряд.

Цены на яблоки в Украине начали снижаться. В октябре некоторые популярные сорта подешевели почти в два раза, пишет Agro News.

"В принципе, я думаю, что нынешняя цена 20-35 грн является вполне справедливой, рабочей, и достаточно привлекательной для садовника. Она даже выше, чем могла бы быть в рамках нынешнего рынка", - отметил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий.

Отмечается, что цены на яблоки сейчас примерно вдвое выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Видео дня

Аналитики указали, что нестабильность на рынке яблок наблюдается второй сезон подряд. Так, крайне высокой была цена была в конце прошлого сезона, когда фрукт просто закончился к началу сбора нового урожая.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В Varus фрукт продают по 31,90 грн/кг.

В АТБ его продают по 29,95 грн/грн.

В Сильпо цены стартуют от 23,90 грн/кг.

В то же время цены на экспортные яблоки находятся в пределах 30-35 грн/кг, отмечают аналитики.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В конце прошлой недели в Украине зафиксировали подорожание огурцов и помидоров. При этом картофель и белокочанная капуста, наоборот, стоили дешевле, чем неделю назад.

В то же время эксперты прогнозируют, что с приходом холодов в Украине может существенно подорожать картофель. По их словам, отечественный картофель может догнать по цене импортный.

Вас также могут заинтересовать новости: