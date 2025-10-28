По предварительным данным, на борту самолета находилась семья из 8 человек и экипаж.

В Кении разбился самолет, направлявшийся в национальный заповедник Масаи-Мара, в результате чего все 12 человек, которые были на бору погибли. Это - иностранные туристы и экипаж.

Как пишет Newsweek, трагедия произошла сегодня утром в прибрежном регионе Кении - Квале. Сообщается, что вскоре после взлета самолет упал в лесистой горной местности примерно в 40 км от взлетной полосы. Спасатели обнаружили на месте аварии полностью сгоревшие обломки.

Местные СМИ сообщили, что речь шла о самолете с регистрационным номером 5Y-CCA, на борту которого находилась семья из 8 человек.

"Все государственные службы уже работают на месте происшествия, чтобы установить причины катастрофы и ее последствия", - говорится в заявлении Управления гражданской авиации Кении.

По сообщению AP News, самолет типа Cessna Caravan, принадлежавший оператору Mombasa Air Safari, потерпел крушение в регионе Квале во время рейса из Диане в Масай-Мара.

Комиссар округа Квале Стивен Оринде уточнил, что пассажиры - иностранные туристы, чье гражданство будет подтверждено позже. По словам свидетелей, они слышали громкий взрыв, а впоследствии, прибыв на место происшествия, нашли человеческие останки.

Справка УНИАН. Национальный заповедник Масай-Мара является одной из самых известных туристических локаций Кении, где ежегодно в сентябре и октябре происходит большая миграция антилоп гну из танзанийской Серенгети. Расположен на юго-западе страны, в округе Нарок. Заповедник назван в честь племени масаи - традиционного населения региона и реки Мара, которая разделяет его. Масаи-Мара известен большим количеством животных, живущих в нем.

Другие новости туризма

Напомним, в столице Португалии Лиссабоне сошёл с рельсов популярный фуникулёр "Глория". Фуникулер с огромной силой врезался в здание. В результате погибло 15 человек, еще 18 травмированы. Мэр города Карлуш Муэдаш заявил, что подобной трагедии в городе ранее никогда не случалось. Пятеро пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, 13, включая ребенка, получили легкие травмы. Среди погибших - несколько иностранных граждан.

