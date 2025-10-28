Украина входит в непростую зиму, однако в правительстве уверяют, что готовы к разным сценариям.

Предприятия тепловой генерации коммунальной сферы технически готовы к старту отопительного сезона. Власти рассматривают различные сценарии, однако отопительный сезон начинается в Украине планово с 28 октября.

Об этом во время брифинга в "Укринформе" сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук.

"Отопительный сезон стартовал при беспрецедентных атаках врага по инфраструктуре. Под ударом оказались объекты энергетической генерации, распределения, тепловой генерации. Готовимся к тяжелой зиме", - отметил Ковальчук.

Видео дня

По словам замминистра, объекты социальной сферы включены более чем на 55% в 20 регионах страны. В восьми регионах частично подается тепло также и в жилые дома, но это не носит массового характера.

"Если погодные условия позволяли не включать тепло в жилые дома - это фактически и было сделано. Достаточно теплый октябрь в соответствии с нормативными документами давал основания не включать отопление", - сообщил представитель Кабмина.

Ковальчук условия для включения отопления:

среднесуточная температура, которая должна находиться ниже отметки в 8℃ трое суток подряд;

наличие тенденции к похолоданию.

При этих условиях органы местного самоуправления принимают решение о начале отопительного сезона.

Согласно обновленному прогнозу температура на этой неделе тоже будет сохраняться достаточно теплой, отметил чиновник. При этом он призвал общины в случае наличия запросов или изменения температурных показателей принимать решение и начинать отопление в том числе и жилого фонда.

В свою очередь, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что девять блоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории работают, все плановые ремонты выполнены своевременно, как и аварийные и восстановительные работы.

По словам Колесника, частично ремонт продолжается на тех объектах, где были повторные поражения. Атаки врага будут продолжаться, говорит замминистра энергетики, поэтому правительство сформировало аварийно-ремонтный запас. Как резервные и дополнительные типы питания будут использованы объекты распределительной генерации на местах. Сюда входят, например, солнечные панели на больницах.

Колесник подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку западных союзников для прохождения отопительного сезона. И призвал население рационально использовать электроэнергию.

В то же время председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что для устойчивого прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов Украине будет необходимо дополнительно закупить более 4 млрд кубометров газа. Цена вопроса дополнительного импорта природного газа составит 1,9 млрд долл.

"Есть четкий план по дополнительному импорту газа. 1,9 млрд долларов есть потребность в дополнительном финансировании. Значительную часть этих средств мы уже обеспечили, и это совместная работа с правительством. Есть сдержанный оптимизм по поводу привлечения средств, обеспечения дополнительного импорта для устойчивого прохождения сезона", - сообщил Корецкий.

Отопительный сезон в Украине - главные новости

Ранее во время часа вопросов к правительству 24 октября премьер-министр Юлия Свириденко оценила необходимый для дополнительного импорта газа объем финансирования в 2 миллиарда евро. При этом она отказалась назвать конкретные данные по потерям внутренней газодобычи и объемах газа, которые нужно импортировать, ссылаясь на недопустимость разглашения информации во время войны с РФ.

Народный депутат Виктория Сюмар, которая задавала вопрос правительству, оценила потребности Украины в дополнительных 8 млрд кубов газа для прохождения отопительного сезона.

До этого Кабмин уже дополнительно выделил 8,4 миллиарда гривен на импорт газа для населения из-за частичных временных потерь собственной добычи.

Вас также могут заинтересовать новости: