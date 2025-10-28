Единое управление - большая эффективность: как Метинвест объединил три ГОКа для повышения производительности

Группа Метинвест создала единую систему управления для трех горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге, чтобы повысить эффективность работы и сохранить объемы производства во время войны. Об этом рассказал финансовый директор объединенного ГОКа Андрей Шевцов на Ukrainian CFO Forum 2025 в Киеве.

По его словам, решение объединить три предприятия в единую управленческую структуру позволило быстрее принимать решения, координировать ресурсы и обеспечить стабильную работу комбинатов, где работает более 10,5 тысяч работников. "Мы хотели не просто быстро принимать решения, а так же быстро их реализовывать. Объединить экспертизы, преодолеть внутреннее сопротивление и достичь синергии, чтобы повысить качество продукции без роста себестоимости", - пояснил Шевцов.

С начала полномасштабной войны Метинвест потерял часть активов в Мариуполе, Авдеевке и Покровске, а численность сотрудников сократилась со 110 до 50 тысяч. Несмотря на это компания сохранила производство и осталась одним из крупнейших корпоративных доноров государства, оказав помощь Украине на сумму 9,7 млрд грн.

Финансовый директор подчеркнул: основная задача объединенного ГОКа - уменьшить себестоимость и повысить производительность за счет энергоэффективности, синергии и оптимизации расходов. "Роль CFO сегодня - быть драйвером изменений через людей. Без общего видения и прозрачной коммуникации между службами трансформация не произойдет", - отметил он.

Благодаря единому управлению компания смогла снизить расходы, продлить срок службы техники, быстрее реализовывать управленческие решения и сократить кадровый дефицит. Кроме того, консолидация процессов упростила взаимодействие с банками и аудиторами - теперь все контакты проходят через единый финансовый центр, что ускорило аудит и работу с кредитными линиями.

Шевцов также обратил внимание, что кадровый дефицит остается серьезным вызовом: в компании открыто более 4 тысяч вакансий. По его словам, решение правительства разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет только усугубило проблему, ведь система бронирования ключевых специалистов остается непрозрачной.

"Финансовая функция должна не просто считать расходы, а быть партнером производства - понимать технологические процессы, оптимизировать ресурсы и поддерживать непрерывность работы. Это главное условие для устойчивости бизнеса во время войны", - подытожил Андрей Шевцов.

Как известно, объединенный ГОК Метинвеста отчитался о сумме налогов и сборов за I полугодие 2025 года: за первые шесть месяцев СевГОК, ЦГОК и ИнГОК перечислили в государственную казну и городские бюджеты 2,6 млрд грн.

Сейчас Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.