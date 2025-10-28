Погорелый подчеркивает, что даже десяток россиян в городе - это уже возможные засады и жертвы.

Российские оккупанты увеличивают зону своего пребывания в Покровске, но назвать это контролем нельзя. Об этом в интервью "Украинскому радио" сказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

Отвечая на вопрос о ситуации в Покровске и информации о том, что российским оккупантам якобы удалось накопить там около 200 своих военнослужащих, он отметил, что такая инфильтрация происходит в течение долгого времени, а не за день или неделю.

"Вспоминаем первые их попытки залезть в Покровск, у некоторых групп это получилось, они делали засады прямо на южных окраинах. С тех пор россияне постоянно, большим количеством пехоты, потому что она у них преобладающая, через пробелы в нашей обороне проводят инфильтрацию, заходят в город", - сказал Погорелый.

Он пояснил, что там плотная застройка, есть где прятаться, переодеваться, устраивать засады, выжидать. В то же время украинские военнослужащие пытаются сразу реагировать: где-то это работа дронами, а где-то - зачистки физически. Впрочем, этот процесс не останавливается, инфильтрация держит ситуацию в напряжении и происходит с разных сторон.

"Реальное количество трудно назвать, говорят о 50,100, 200, 300. Но даже десяток - это уже возможные засады и жертвы. Видим, что россияне увеличивают зону своего пребывания в городе. Назвать это контролем нельзя, потому что они в основном осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность", - подчеркнул аналитик.

Так, добавил он, россияне "пришли, их зафиксировали и уничтожили". Они постоянно перебегают, прячутся и не могут делать что-то открыто. "Но если так будет развиваться, то Покровск будет ждать очень неприятная судьба", - отметил соучредитель проекта DeepState.

На вопрос о том, какие здесь могут быть риски, он пояснил, что "тяжелая ситуация, когда, с одной стороны, ты держишь город, знаешь, что он под твоим контролем, есть рубежи обороны, обычно они за городом, происходят атаки противника, их отбивают".

"Но с другой стороны, враг находится в городе, и когда ты едешь на ротацию или в магазин, с любого поворота или дома может вылезти враг, поставить мину, запустить дрон и тому подобное. Это создает мешанину и дезориентацию в городе", - сказал Погорелый.

Он добавил, что на сегодня это реалии части Покровска - там, где юго-западная серая зона. Враг постоянно фиксируется там, движется, но проложить его маршруты никто не может.

"Есть только постоянная фиксация на точках, которая сигнализирует, что они в том районе есть. Итак, тот район переместился в серую зону. Будем видеть подобные фиксации - будем увеличивать серую зону. Если россиянам удастся делать свои действия по всему городу, то это уже будет хаос и неконтролируемая ситуация. И тогда недалеко до уличных боев, зачисток, необходимо будет все планировать", - подчеркнул аналитик.

Погорелый подчеркнул, что здесь очень важно взаимодействие всех, кто находится в городе, ведь "дружественный огонь" - "на повышенных тонах". "И худший сценарий - это, конечно, оккупация города, чего и стремится враг. Но об этом еще очень рано говорить. Слишком громкие слова", - сказал он.

Кроме того, на вопрос о том, можно ли озвучить, сколько сейчас у россиян войска и техники возле Покровска, и из каких сил состоит эта ударная группа, Погорелый отметил, что цифру не назовет.

"Но скажу, что в районе Покровска, Добропольского отрезка, когда-то еще Курахово и ниже - была российская оккупационная группировка более 100 тысяч. Но это не на Покровск, они разделены и действуют каждый в своей зоне ответственности и по своим задачам. И ресурсы применяются путем маневрирования в зависимости от определенных приоритетов", - пояснил эксперт.

Он добавил, что происходит постоянная динамика перемещения применения сил, но их там действительно очень много. Например, это морская пехота, которая сейчас играет наиболее ключевую роль в штурмовых действиях.

"Самые свежие, кого туда подтянули, это бойцы именно морской пехоты. И остаются старые подразделения. Здесь надо обращать внимание на количество, их действительно много", - отметил Погорелый.

Ситуация в Покровске остается сложной

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наибольшее сосредоточение сил российских захватчиков - в районе Покровска.

Говоря о Покровске и соседних районах, он отметил, что именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Продолжаются бои, в том числе и в городе. По словам Зеленского, Покровск - это главная цель россиян.

