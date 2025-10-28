Презентован первый расширенный взгляд на вселенную фильма.

Вышел новый тизер украинского романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф". В ролике создатели фэнтези презентовали первый расширенный взгляд на вселенную фильма.

В тизере показались главные герои кинокартины - Мавка и Лукьян в исполнении Арины Бочаровой и Ивана Довженко.

Известно, что съемки фильма проходили в Голосеевском лесу, на Жуковом острове, в Коростышевском каньоне со специально построенным водопадом, в музее Пирогов и в одном из киевских бассейнов для подводного плавания. Ради удачного кадра творческая группа работала в воде, снимая на понтонах или лодках, при низкой температуре

Видео дня

"Мавка. Настоящий миф": тизер

"Мавка. Настоящий миф": сюжет

Романтическое фэнтези "Мавка. Настоящий миф" рассказывает историю запретной любви. Мистическая Мавка влюбляется в биолога Лукьяна вместо того, чтобы погубить его в таинственном лесном Темном озере. Но жительницы озера, мавки и русалки, не готовы так легко отпустить свою добычу. Они готовы на все, чтобы Мавка осталась на темной стороне, а Лукьян достался им.

В прокат лента выйдет в марте 2026 года.

Напомним, ранее УНИАН публиковал обзор мощной украинской драмы "Серые пчелы".

