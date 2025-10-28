"Мисс Украина 2023" хочет, чтобы ее воспринимали серьезно.

Одна из участниц 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия, которая жестко опозорилась в первом же выпуске проекта, решила ответить на публичные насмешки.

Девушка хочет, чтобы ее воспринимали серьезно, а не "как титулованную красавицу".

"Это о страхе перед женщинами, которые достигли чего-то большего. Когда женщина умная - она чересчур умная, и ей нужно подстроиться под мужчину. Когда женщина красивая - она тупая или "мисс", - заявила она в одном из последних видео в своем Instagram.

Как отметила Шамия, она не собирается ничего делать для того, чтобы "кому-то что-то доказать":

"Это не я должна меняться, чтобы меня правильно восприняли. Это общество должно меняться, чтобы перестать оценивать женщин только по внешности".

Участница "Холостяка" добавила, что ответила не из-за обиды, а потому что надоело, что "унижение женщин подается под соусом шутки".

В комментариях под видео Шамию среди прочих поддержала украинская актриса Наталка Денисенко.

"Самоутверждение за счет других… сама это переживала неоднократно! Что там, каждый день сталкиваюсь с этим", - отметила она.

Напомним, как писал УНИАН, Софию Шамию пристыдили в первом выпуске шоу "Холостяк" за то, что она не имеет представления о турникетах.

