Телеканал 2+2 начал съемки нового детективно-комедийного сериала 'Таксист'

Зрителей ждет взрывное сочетание детектива, экшена и комедии.

На днях в Киеве начались съемки нового сериала 2+2 под названием "Таксист". Сочетание детектива, экшена и комедии, обещает стать одной из самых ярких премьер следующего сезона. Сериал сочетает остросюжетные расследования, комедийные сцены и человеческие истории - о выборе, дружбе, ответственности и втором шансе.

В центре сюжета - встреча двух противоположных миров: харизматичного таксиста Моти, который живет на полную, и следователя Пасича, который давно потерял веру в себя и систему. Их первая встреча становится роковой - Мотя случайно оказывается главным подозреваемым в деле об убийстве, а Пасич вынужден разбираться в этой истории. Но дальнейшие события заставляют их стать напарниками в расследовании серии преступлений. На фоне забавных ситуаций, сногсшибательных погонь и остроумных диалогов выстраивается горизонтальная линия противостояния с криминальным авторитетом, который контролирует подпольный мир города.

"Мы хотели создать историю, в которой зритель одновременно будет смеяться и переживать. "Таксист" - это рассказ о том, как два совершенно разных мира могут изменить друг друга. Мы соединили драйв, юмор и человечность, чтобы показать: даже в самых темных обстоятельствах можно найти свет, если рядом есть человек, который видит в тебе больше, чем ты сам. Это сериал, в котором за погонями и шутками стоит рассказ о втором шансе, доверии и о том, что даже наименее идеальные герои могут делать великие вещи. Смогут ли герои стать настоящими друзьями, как будут раскрываться их характеры и преодолеют ли они криминал - зрители постепенно будут узнавать в течение 16 серий", - говорит продюсер Сергей Карпенко.

Главных героев сыграли Григорий Бакланов - в роли Моти, а также Дмитрий Вивчарук в роли Пасича.

"Первый день съемок "Таксиста" начался с динамичных сцен, погонь, и с первых кадров стало понятно, что этот ритм будет держаться все время, а значит и сам сериал должен стать характерным. Мотя - персонаж с непростой судьбой: он мечтал о футболе, подавал надежды, но жизнь заставила его сесть за руль такси. При этом в нем много света, юмора и хитрости. Конечно, он совершает ошибки, и очень серьезные, но интересно, как бы другие действовали в такой ситуации. Мотя - в парадоксальных ситуациях остается с совестью, для него это очень важно", - говорит о своем герое Григорий Бакланов.

Также в ленте снимаются Алексей Череватенко, Сергей Кияшко, Анастасия Нестеренко, Наталья Корецкая, Михаил Жонин, Валерий Швец, Яков Кучеревский, Сергей Митрюшин, Елена Олар, Павел Кочубей и другие.

Режиссер:Владимир Янощук

Оператор: Олег Авилов

Автор идеи: Артем Кобзан

Автор сценария: Артем Кобзан и Марк Лимаренко

Продакшен: SFERA FILM

Продюсер: Сергей Карпенко

Генеральный продюсер: Сергей Кизима

