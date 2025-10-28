30-летняя девушка решилась на подтяжку.

Украинская блогерша Александра Тарнавская, более известная в сети как Саша Бо, призналась, что сделала эндоскопическую подтяжку лица.

Вечером она рассказала в своем Instagram-акануте, что послеоперационный отек сходит уже 24 дня. 30-летняя украинка отметила, что изменение вида бровей и глаз временное и вскоре все должно прийти в норму:

"Я сделала эндоскопическую подтяжку средней и нижней трети лица. Мой овал лица уже выглядит достаточно хорошо! И я счастлива, что на это решилась, я ждала этой операции полгода и мечтала об этом уже давно".

Бо подчеркнула, что пошла на подтяжку, поскольку хотела навсегда избавиться от брылей на лице и ногосубных складок. "Но в мои планы не входило стать толстолобиком на месяц. Но рекомендаций я придерживаюсь, поэтому у меня получилась сложная реабилитация... морально и физически", - добавила она.

Видео дня

Также блогерша напомнила подписчикам, которые критикуют ее решение, что сама будет решать, что делать с собственным телом. По ее словам, кто-то выбирает естественный путь, а кто "вносит маленькие коррективы, которые лично приносят больше радости в серые будни".

Позже Бо опубликовала сообщение-ответ людям, которые не понимают, почему красивая девушка хочет что-то менять в себе. Она уверяет, что таким образом не убегает от самой себя, а заботится о себе:

"Не чтобы понравиться кому-то, а чтобы ежедневно смотреть в зеркало с любовью, а не компромиссом. И да, меня удивляет, насколько людей волнует чужая внешность. Порой это даже выходит за рамки моего понимания этого мира: злость, ненависть, тонна грязи из-за моего выбора, который касается исключительно меня. Может потому, что проще осудить чужую смелость, чем найти свою".

Напомним, на прошлой неделе в сети начали активно обсуждать изменения во внешности блогершии. Некоторые подписчики высказывали предположение, что она сделала либо подтяжку, либо "лисьи глаза".

Вас также могут заинтересовать новости: